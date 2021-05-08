МЧС выступило с экстренным предупреждением из-за погоды в Москве

Очень сильный дождь продлится в Москве до конца суток. Об этом говорится в экстренном предупреждении, которое распространило ГУ МЧС по Москве.

«С 19.00 8 мая, с сохранением до конца текущих суток, в городе Москве местами ожидается очень сильный дождь», - отмечается в сообщении.

При управлении транспортом ведомство рекомендует передвигаться на небольшой скорости, сохранять значительную дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать обгонов и перестроений. Пешеходам необходимо обозначить себя светоотражающими элементами при движении по краю проезжей части. Помимо этого, в МЧС призывают не оставлять без присмотра детей.

Сильный дождь льет в столице уже 12 часов. За день выпало почти 60% месячной нормы осадков. Это уровень за 8 мая стал рекордным за последние 70 лет метеорологических наблюдений.