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Диетолог назвала легкий способ сбросить «зимние» килограммы

Вадим Синицын
02:13 08.05.2021
По словам эксперта, для этой цели идеально подходит ежедневная быстрая ходьба.
Диетолог назвала легкий способ сбросить «зимние» килограммы
© Фото: pixabay
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Многие набирают зимой лишний вес из-за пониженной физической активности, а после пытаются сбросить его к лету. Диетолог Арина Скоромная в интервью радио Sputnik назвала лучший, по ее мнению, способ избавиться от накопленных зимой килограммов.

По словам эксперта, для этой цели идеально подходит ежедневная быстрая ходьба. Диетолог предлагает уделять таким прогулкам от 20 минут до часа каждый день, причем идти лучше в горку со скоростью от 5 до 7 километров в час.

«Когда вы поднимаетесь хотя бы в небольшую горочку, больше мышц напрягается, увеличивается нагрузка на ягодичные мышцы. Так что от подъема в горку больше плюсов и больше расход калорий, чем если ходить по плоскости», - рассказала Скоромная.

Ранее диетолог Ирина Бережная объяснила, как переедание за праздничным столом может привести к негативным последствиям для организма. Специалист дала несколько советов, как правильно питаться в праздники. Праздничные застолья следует «разбавлять» крупами и овощами. Если празднующий «сорвался» на тяжелую пищу, то для восстановления  можно использовать энтеросорбенты, чай с лимоном и минеральную воду.

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