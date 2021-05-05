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Диетолог объяснила, как избежать переедания в майские праздники

Виктория Ивашечкина
01:27 05.05.2021
По словам специалиста, если на столе много жирных и мясных продуктов, то необходимо разбавлять это салатами и зеленью.
Диетолог объяснила, как избежать переедания в майские праздники
© Фото: pixabay
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Гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная заявила, что переедание за праздничным столом может привести к негативным последствиям для организма. Специалист дала несколько советов, как правильно питаться в праздники.

«Начнем с того, что надо и в майские праздничные дни питаться дозированно, не перегружать себя лишними продуктами, тем более алкоголем», - отметила Бережная в интервью радио Sputnik

По ее словам, если на столе очень много жирных, мясных продуктов, то нужно разбавлять это салатами, зеленью, большим количеством овощей и стараться ограничивать спиртное.


«Натуральные крупы, овощи, фрукты совершенно спокойно разбавят праздничные дни», – подчеркнула Ирина Бережная.

Врач также рассказала, как восстановить нормальную работу желудка, если ограничить себя в питании не получилось.

«Если сорвались, чувствуете тяжесть в желудке, тошноту, отрыжку, можно использовать энтеросорбенты, минеральную воду, чай с лимоном. Можно использовать любые супы», - подчеркнула специалист.

Ирина Бережная отметила, что лучше убирать тяжелые продукты, копчености, острое и добавлять больше растительной пищи в запеченном и тушеном виде.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Евгения Маевская рассказала, что на переедание человека чаще всего провоцируют различные усилители вкуса в пище.

Повышать аппетит могут блюда со специями и различными приправами, соусами и даже обычной солью.

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