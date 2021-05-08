Более 300 российских туристов застряли в Непале из-за локдауна

Более 300 туристов в Непале не могут вернуться в Россию в связи с всплеском заражений COVID-19 на территории страны. Власти в ночь на пятницу, 7 мая, приостановили все международные полеты.

«По данным департамента иммиграции, из Непала не выехали немногим более 300 человек», - сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Непале Михаил Сковородников.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что на просьбу российского посольства выйти на связь откликнулось 272 человек. Остальные, по словам Сковородникова, либо находятся в горах либо не обратили внимания на призыв. За два дня до введения запрета на авиасообщение из страны выехало более 200 россиян, уточнил дипломат.

Ранее посольство России призвало соотечественников оперативно покинуть Непал с связи с резко ухудшившейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в больницах республики. Общее число заразившихся COVID-19 в Непале превысило 385 тысяч человек, 298 тысяч из них уже выздоровели, 3,6 тысячи - скончались.