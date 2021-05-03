Россиян призвали срочно покинуть Непал из-за пандемии COVID-19

Россиянам рекомендовано срочно покинуть территорию Непала и отложить туристические поездки на более позднее время. Власти этой страны приостанавливают международное авиасообщение. Ограничительные меры вступают в силу с четверга, шестого мая, но сроки могут быть изменены. Об этом по телефону сообщил российский посол в Непале Алексей Новиков.

«Мы официально уведомлены, что правительство Непала решило приостановить с сегодняшнего дня внутренние перелеты и закрыть с предстоящего четверга международные авиаперелеты в связи с резко ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. Мы обращаемся к российским гражданам с просьбой как можно скорее покинуть пределы этой страны на фоне резко ухудшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией», - сказал Новиков беседе с ТАСС.

По его словам, больницы в Непале испытывают недостаток свободных мест, нехватку оборудования и медикаментов. Тем туристам, которые не могут покинуть территорию государства, Новиков предложил связаться с посольством РФ.