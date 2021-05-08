ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Футбольный клуб ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. Игра прошла в Москве 8 мая и закончилась со счетом 3:1.

В составе ЦСКА голами отметились Чидера Эджуке, Федор Чалов и Марио Фернандес – на 32-й, 56-й и 69-й минуте соответственно. В ответ «Краснодар» смог забить только один мяч в исполнении Виктора Классона, гол произошел на 26-й минуте.

Ранее московские «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в домашнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0. По решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза матч состоялся на «Арене-Химки».

Ранее руководство «Локомотива» обратилось к РФС и РПЛ с официальным обращением после жалоб болельщиков по итогам матча с «Зенитом». В клубе потребовали дать оценку всем проявлениям неподобающего обращения с фанатами «железнодорожников».