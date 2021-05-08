Лидеры ЕС обсудили Россию на неформальном саммите в Порту

Участники неформального саммита Евросоюза в Португалии обсудили Россию на встрече 7 и 8 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

Собеседник агентства отметил, что сперва Россия была обсуждена в контексте ситуации с Чехией, разговор проходил с участием премьер-министра республики Андрея Бабиша. После были короткие дебаты с учетом стратегической дискуссии.

Другой источник агентства подтвердил обсуждение России на саммите. Однако дополнительных подробностей он привести не смог.

Ранее лидеры Евросоюза затронули тему отношений с Россией в ходе виртуального саммита в марте. Позже по данному вопросу состоялись стратегические дебаты.