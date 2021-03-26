Лидеры ЕС обсудили отношения с Россией
Стратегические дебаты по вопросу планируется провести на следующей встрече.
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Лидеры Евросоюза затронули тему отношений с Россией в ходе виртуального саммита. Подробные дискуссии по вопросу ожидаются на следующей встрече, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
По словам Мишеля, лидеры были проинформированы по последним событиям касаемо отношений России и ЕС.
«Стратегические дебаты мы проведем на следующем европейском саммите», - цитирует главу Евросовета РИА Новости.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен сделали совместное заявление по поводу отношений с Россией. В нем говорится об условиях для продолжения диалога двух сторон с РФ.