В стране и мире Лидеры ЕС обсудили отношения с Россией Анна Касаткина Стратегические дебаты по вопросу планируется провести на следующей встрече. © Фото: pixabay Читайте нас на: Лидеры Евросоюза затронули тему отношений с Россией в ходе виртуального саммита. Подробные дискуссии по вопросу ожидаются на следующей встрече, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. По словам Мишеля, лидеры были проинформированы по последним событиям касаемо отношений России и ЕС. «Стратегические дебаты мы проведем на следующем европейском саммите», - цитирует главу Евросовета РИА Новости. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен сделали совместное заявление по поводу отношений с Россией. В нем говорится об условиях для продолжения диалога двух сторон с РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика