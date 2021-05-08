Ливень века: в столице выпало рекордное за 70 лет количество осадков

Всего за день в столице России выпало почти 60% месячной нормы осадков. Непрерывный сильный дождь в Москве лил на протяжении 12 часов.

Данные получены по состоянию на 18:00 с главной метеостанции Москвы на ВДНХ. Месячная норма осадков в мае – около 51 мм, однако за 8 мая на город выпало сразу 30 мм, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

Отмечается, что этот уровень осадков 8 мая стал рекордным за 70 лет метеорологических наблюдений. Предыдущий рекорд – 28 мм – был поставлен 8 мая 2017 года.

Дожди в субботу, 8 мая, будут идти до окончания суток и частично продолжатся 9 мая, полностью прекратившись только во второй половине воскресенья. Температура 9 мая составит 11-13 градусов тепла.