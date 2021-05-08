В Совете Федерации предложили дать дополнительный выходной женщинам с детьми

Член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов выдвинул идею установить в стране четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми. По мнению Леонова, это позволит мамам уделять больше времени ребенку.

«Нужно установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми, чтобы мама могла больше времени уделить семье, своему ребенку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни», - сказал представитель социального комитета РИА Новости.

Инициативу Леонов предложил обсудить на заседании трехсторонней комиссии, поскольку она затрагивает трудовое законодательство. Идея имеет право на жизнь в случае достижения компромисса, уверен представитель социального комитета.

Вместе с тем Леонов заявил, что дополнительный выходной не должен сказываться на оплате труда или отпуске сотрудницы с ребенком.

Ранее по поводу сокращения рабочих часов высказался первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его мнению, в будущем в России не исключено введение общей 4-дневной рабочей недели.