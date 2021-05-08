Сенатор рассказал, кому из россиян могут сократить число рабочих часов

В России в скором времени могут снизить число трудовых часов в рабочей неделе. Этого не исключил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», - сказал он в беседе с URA.RU.

При этом он уточнил, что рабочие часы, скорее всего, сократят не для всех.

«Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее. Такого рода тенденция обязательно будет. Я уже не говорю о том, что сам характер удаленной работы уже позволяет многие такие традиционные виды занятости поменять», - отметил сенатор.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что во всем мире могут ввести четырехдневную рабочую неделю. Однако эксперты полагают, что это приведет к снижению заработной платы.