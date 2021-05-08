Бессмертный подвиг: в Венгрии почтили память советских солдат к 76-й годовщине Победы

В Венгрии в сопровождении почетного караула состоялись церемонии возложения цветов и венков в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает посольство России в Будапеште.

Так, 7 мая посол России Евгений Станиславов, военный и военно-воздушный атташе Олег Смирнов и сотрудники дипмиссии возложили венки к памятнику советским воинам-освободителям и воинскому мемориалу на кладбище Керепеши, 8 мая Станиславов возложил венок к комплексу в память о подвиге советских воинов в городе Капошвар. Церемонии состоялись в сопровождении почетного караула, предоставленного венгерской стороной.

На мероприятии в Капошваре Станиславов отметил, что в Венгрии насчитывается около 800 воинских захоронений, в которых покоится около 140 тысяч красногвардейцев. В их честь воздвигнуты монументы, памятники и обелиски. За уход за сооружениями и память о трагических страницах истории посол поблагодарил городскую администрацию, дирекцию кладбища и Российско-венгерское общество города Капошвар.

Ранее сообщалось, что цветы и венки к мемориалу погибшим при взятии Берлина красноармейцам возложил российский посол в ФРГ.