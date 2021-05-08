Российский посол в ФРГ возложил венки к мемориалу погибших при взятии Берлина красноармейцев

В Берлине почтили память советских воинов. К мемориальному комплексу в районе Панков возложил венки посол России Сергей Нечаев, представители дипмиссий Армении, Белоруссии, Казахстана, а также соотечественники, которые проживают в немецкой столице.

В небе над мемориалом на самолете пронесли копию Знамени Победы. В связи с пандемией коронавируса церемония состоялась при соблюдении социальной дистанции и других мер предосторожности, все присутствующие носили маски.

Мемориальный комплекс в Панкове был возведен в 1947-1949 годах. На его территории покоится прах более 13 тысяч солдат Красной армии, погибших при взятии Берлина.