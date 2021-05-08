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Посол России в Германии назвал сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Иван Линдеманн
19:03 08.05.2021
В настоящее время возведение объекта находится на финальной стадии.
Посол России в Германии назвал сроки завершения строительства «Северного потока-2»
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
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«Северный поток-2» может быть достроен до конца сентября. Этого не исключил посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Сейчас особенно важны погодные условия. Мы сможем быстрее вести работы, если погода улучшится», - сказал он в эфире радиостанции Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По словам дипломата, в настоящее время решения, связанные с судьбой газопровода, принимают европейцы.

«Мы сотрудничаем с Германией в сфере поставок газа уже более пятидесяти лет, и оно продолжалось даже в худшие времена холодной войны. И теперь возник вопрос: хотим ли мы похоронить десять миллиардов евро на дне океана?», - спросил Нечаев.

В настоящее время возведение объекта находится на финальной стадии. Ранее все спекуляции вокруг «Северного потока-2» Владимир Путин назвал недобросовестной конкуренцией.

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