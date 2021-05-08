С флагами и плакатами: в Шереметьево болельщики встретили хоккеистов юниорской сборной России

В аэропорту Шереметьево болельщики встретили юниорскую сборную России по хоккею. Команда вернулась с серебром из США, где проходил Чемпионат Мира, уступив в финале канадцам.

По словам главного тренера Альберта Лещева, на льду спортсмены сделали все, что могли. Теперь в планах - уже новые тренировки. А пока большинству юниоров - предстоит сдать школьные экзамены. Многим нет и семнадцати лет.

Ранее стало известно, что сборная России по хоккею уступила канадцам в финале юниорского чемпионата мира. Встреча в американском городе Фриско закончилась со счетом 5:3 в пользу «кленовых листьев».

В составе россиян результативными действиями отметились Матчей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин. По итогам чемпионата Мичков признан лучшим бомбардиром и снайпером, набрав 16 очков по системе гол плюс пас.