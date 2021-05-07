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Сборная России по хоккею уступила канадцам в финале ЮЧМ

Ян Брацкий
06:28 07.05.2021
В игре за бронзовые медали игроки сборной Швеции оказались сильнее своих сверстников из Финляндии, забросив в их ворота восемь безответных шайб.
Сборная России по хоккею уступила канадцам в финале ЮЧМ
© Фото: fhr.ru
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Сборная России по хоккею уступила в канадцам в финале юниорского чемпионата мира. Встреча в американском городе Фриско закончилась со счетом 5:3 в пользу «кленовых листьев».

В составе россиян результативными действиями отметились Матчей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин. По итогам чемпионата Мичков признан лучшим бомбардиром и снайпером, набрав 16 очков по системе гол плюс пас.

До этого россияне восемь раз выходили в финал турнира и трижды брали золото. Последний раз в 2007 году. Также на счету нашей сборной три бронзы, сообщает fhr.ru.

Судьба третьего места решалась в очном противостоянии скандинавов. Сборная Швеции разгромила финнов, забросив в их ворота восемь безответных шайб.

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