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Названы пять ошибок водителей, уничтожающих турбодвигатель

Анна Касаткина
18:00 08.05.2021
Владельцы часто даже не подозревают, что некоторые их привычки могут навредить мотору.
Названы пять ошибок водителей, уничтожающих турбодвигатель
© Фото: Michael Kauer, Pixabay
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Посторонние шумы из-под капота сразу после запуска, выхлоп сизого цвета и так называемый «масложор» указывают на скорую гибель турбомотора. Об ошибках водителей при эксплуатации автомобиля, которые могут привести к подобным последствиям, рассказала «Российская газета».

Так, к поломке мотора часто приводит «масляное голодание», при котором начинается повышенный износ деталей и снижается теплоотвод. Для среднестатистического легкового автомобиля с новым движком расход масла составляет около 80 грамм на 100 литров топлива. Если мотор изношен - то потребление может возрасти до двух литров. Стоит также помнить, что свои коррективы вносят манера езды, нагрузка на машину и время года - в холода расходуется значительно больше масла.

Не идет на пользу турбине и ранняя заглушка мотора после долгой и активной езды. Двигатель не нужно глушить сразу, а дать ему поработать на минимальных оборотах около минуты во избежание неравномерного температурного расширения и закоксовывания остатков масла.

Плохо на турбоагрегаты влияет манера ездить накатом, например, если приближаться к светофору на нейтральной передаче. От этого масло начинает хуже циркулировать по системе смазки, возможно также его пригорание. Переводить коробку передач в нейтральное положение на ходу допустимо лишь непродолжительное время. Даже при равномерном движении накатом передача должна быть всегда активна.

Автомобиль с турбодвигателем, вопреки расхожему мнению, необходимо прогревать после «холодного пуска» зимой - около двух-трех минут на месте и несколько минут при движении в спокойной манере. Резкий перепад температур может привести к деформации металлических элементов конструкции, кроме того, из-за недостаточного загустения смазки резко разогретая турбина работает почти «на сухую», а потому скорее всего выйдет из строя раньше времени.

Имея машину с высокотехнологичной турбиной, не стоит заправляться низкооктановым топливом. Если на крышке бака указано «не ниже 95-го бензина», то при заправке 92-м повышается вероятность детонации, иными словами, взрывоподобного горения смеси в цилиндрах. Если же альтернативы 92-му нет, то как минимум необходимо перемещаться по дорогам в спокойной манере и не поддерживать высокие обороты турбодвигателя.

Ранее эксперт рассказал, как вернуть мощность двигателю после холодов.

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