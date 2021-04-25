Эксперт рассказал, как вернуть мощность двигателю после зимы

После зимнего сезона у машин зачастую снижается мощность двигателя. Это происходит в том числе из-за того, что водители часто перестают пользоваться транспортным средством в холодное время года или пользуются им реже.

«Если машина не новая и подолгу обездвижена, нерастворимые фракции в горючем (а это, как правило, вода, грязь, ржавчина) растут как на дрожжах», - рассказал эксперт «Российской газеты» Борис Захаров.

После запуска мотора все эти загрязнения забивают сетку бензонасоса, топливные трубки, фильтры и форсунки. В результате этого двигатель начинает работать неровно, процесс ускорения происходит рывками.

«Разумеется, эта беда выльется также в повышенный расход топлива. Или, возможно, мотор будет глохнуть при переключении трансмиссии на нейтральную передачу», - уточнил эксперт.

Первым делом после зимы стоит проверить топливные фильтры, бензонасос и кислородный датчик, посоветовал Захаров.

Кроме того, нужно обратить внимание на свечи зажигания. После длительного простоя они приходят в негодность раньше установленного срока.

«В этом случае они вполне могут красть у мотора тягу. Необходима установка рабочих свечей, и тянуть с этим точно не стоит. Ведь неисправности системы зажигания могут спровоцировать, к примеру, пробой катушки зажигания, а ее замена точно вылетит в копеечку», - сказал эксперт.

Также потеря мощности может быть связана с низким уровнем компрессии в цилиндрах двигателя. Это касается только машин с большим пробегом. Если же автомобиль с турбомотором, то стоит проверить турбину на возможную неисправность.