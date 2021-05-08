Признанный небезопасным в ЕС пищевой краситель E-171 проверит Роспотребнадзор

Роспотребнадзор проведет дополнительную проверку пищевых добавок с диоксидом титана. Такое поручение дала глава ведомства Анна Попова.

Поводом для проверки стало то, что накануне в Евросоюзе признали небезопасным пищевой краситель E-171. Эксперты пришли к выводу, что при накоплении в организме он способен повреждать клетки ДНК.

В Роспотребнадзоре заявили, что в 2019 году уже проводили токсиколого-гигиеническую экспертизу Е-171. Но тогда возможные риски были установлены только для диоксида титана в наноформе.

«В целях минимизации рисков при регистрации Е-171 оценивался гранулометрический состав диоксида титана в части исключения наличия наночастиц», - сказали в ведомстве.

Отметим, что E-171 применяют в том числе при производстве кондитерских, хлебобулочных и консервных изделий.