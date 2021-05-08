Признанный небезопасным в ЕС пищевой краситель E-171 проверит Роспотребнадзор
Роспотребнадзор проведет дополнительную проверку пищевых добавок с диоксидом титана. Такое поручение дала глава ведомства Анна Попова.
Поводом для проверки стало то, что накануне в Евросоюзе признали небезопасным пищевой краситель E-171. Эксперты пришли к выводу, что при накоплении в организме он способен повреждать клетки ДНК.
В Роспотребнадзоре заявили, что в 2019 году уже проводили токсиколого-гигиеническую экспертизу Е-171. Но тогда возможные риски были установлены только для диоксида титана в наноформе.
«В целях минимизации рисков при регистрации Е-171 оценивался гранулометрический состав диоксида титана в части исключения наличия наночастиц», - сказали в ведомстве.
Отметим, что E-171 применяют в том числе при производстве кондитерских, хлебобулочных и консервных изделий.