Популярный пищевой краситель E-171 признали небезопасным

Распространенный пищевой краситель E-171 перестали считать безопасным в Европе. Такое решение было принято на уровне Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA), говорится в пресс-релизе ведомства.

Искусственный краситель Е-171 представляет собой диоксид титана. Эта добавка сохраняет привлекательный внешний вид продуктов, а также продлевает срок годности. Диоксид титана также используют при производстве красок, лаков, бумаги, резины, средств гигиены и других товаров.

«Группа экспертов пришла к выводу, что диоксид титана больше не может считаться безопасным в качестве пищевой добавки. Важнейшим фактором в этом выводе стало то, что мы не смогли исключить опасения о генотоксичности… При приеме внутрь степень впитывания частиц диоксида титана низкая, однако он может накапливаться в организме», - цитирует РИА Новости экспертное заключение из доклада.

Ранее стало известно, что для определенной группы пациентов пищевые добавки с омега-3, которые часто назначают для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, могут оказаться опасными. Пищевая добавка может спровоцировать развитие мерцательной аритмии.