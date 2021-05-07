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Популярный пищевой краситель E-171 признали небезопасным

Иван Линдеманн
19:43 07.05.2021
Эта добавка сохраняет привлекательный внешний вид продуктов, а также продлевает срок годности.
Популярный пищевой краситель E-171 признали небезопасным
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Распространенный пищевой краситель E-171 перестали считать безопасным в Европе. Такое решение было принято на уровне Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA), говорится в пресс-релизе ведомства.

Искусственный краситель Е-171 представляет собой диоксид титана. Эта добавка сохраняет привлекательный внешний вид продуктов, а также продлевает срок годности. Диоксид титана также используют при производстве красок, лаков, бумаги, резины, средств гигиены и других товаров.

«Группа экспертов пришла к выводу, что диоксид титана больше не может считаться безопасным в качестве пищевой добавки. Важнейшим фактором в этом выводе стало то, что мы не смогли исключить опасения о генотоксичности… При приеме внутрь степень впитывания частиц диоксида титана низкая, однако он может накапливаться в организме», - цитирует РИА Новости экспертное заключение из доклада.

Ранее стало известно, что для определенной группы пациентов пищевые добавки с омега-3, которые часто назначают для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, могут оказаться опасными. Пищевая добавка может спровоцировать развитие мерцательной аритмии.

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