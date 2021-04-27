Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина

Врач-терапевт Георгий Сапего объяснил, почему опасно повышение уровня холестерина в крови а также уточнил какие симптомы указывают на это. По словам специалиста, есть «плохой» и «хороший» холестерин, которые различаются по химическому составу и по-разному действуют на организм.

«Плохой холестерин провоцирует развитие атеросклероза, который портит артерии в головном мозге, сердце, кишечнике или в ногах. Все эти части тела могут очень сильно пострадать. А хороший холестерин, наоборот, препятствует развитию атеросклероза», - рассказал Сапего в интервью радио Sputnik.

«Плохой» холестерин особенно опасен, по словам врача, для этого есть два обстоятельства.

От холестерина появляется атеросклероз, от которого невозможно избавиться. Развитие данного заболевания можно только за медлить, уточнил эксперт.

Еще один фактор, почему холестерин опасен, так как заблаговременно распознать отклонение уровня холестерина от нормы без анализов очень сложно.

«Обычно повышенный холестерин проявляется только тогда, когда артерии уже серьезно пострадали от атеросклероза. Симптомами может быть острая боль в груди, в ногах, одышка, внезапная слабость, нарушение речи или равновесия. Это признаки нарушения кровотока в артериях головного мозга, сердца или ног», - рассказал врач.

Сапего уточнил, что у пожилых людей могут появиться под кожей век жироподобные желтоватые пятна. Это ксантелазма, которая указывает на высокий уровень холестерина в крови.