СМИ раскрыли детали расставания Гейтсов

Расставание Билла и Мелинды Гейтсов было недружественным. Супруги готовились объявить о разводе несколько месяцев.

Как сообщают источники портала TMZ, Мелинда арендовала остров в Карибском море, чтобы после того, как журналисты узнают о разладе супругов, ее и ее близких не спрашивали об этом. Отмечается, что Билла на остров не позвали, поскольку члены семьи были на него злы.

По информации издания People, супруги разводятся из-за «ряда вещей». Каких именно, не уточняется.

О решении развестись Билл и Мелинда Гейтсы сообщили в понедельник, 3 мая. Они прожили вместе 27 лет. По данным Forbes, развод одного из создателей Microsoft и его жены может стать одним из наиболее дорогих в истории, супругам придется разделить состояние в 130,5 миллиарда долларов.