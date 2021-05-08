Психолог объяснила, как помочь подростку выбрать профессию

В концу 11 класса подросток должен определиться с будущей профессией. Для того, чтобы это прошло как можно более естественно и комфортно, ребенок должен иметь какое-то понимание. Однако психика человека устроена таким образом, что это понимание приходит только к 22-23 годам, когда студенты уже заканчивают обучение в вузах. Об этой проблеме «Звезде» рассказала психолог Алиса Метелина.

«Только к этому возрасту формируются отделы мозга, которые человек может использовать для того, чтобы точно как-то понять, чем он хочет заниматься в дальнейшем. В возрасте 17-19 лет они очень часто незрелые. Поэтому то, что мы можем сделать как родители, - это обратить внимание на их природные склонности», - заявила она.

По словам эксперта, следует обратить внимание на те интересы, те увлечения, которые присутствуют у ребенка. Также психолог порекомендовала определить психотип подростка - экстраверт или интроверт.

«Потому что, если ваш ребенок экстраверт, но при этом он хочет работать в продажах, общаться с большим количеством людей, руководить каким-то крупным проектом, в этом случае, естественно, вероятность того, что он будет счастлив, или потом не сменит род деятельности, или не заработает невроз, достаточно высока», - объяснила Метелина.

Кроме того, важно определить, преобладает ли у подростка нацеленность на деньги над стремлением к эмоциональному комфорту.

«Не надо вот этого трогательного мальчик, который готов работать за небольшие деньги, для которого важен психологически климат в первую очередь, запихивать, например, в "Высшую школу экономики", потому что это не его», - сказала специалист.

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