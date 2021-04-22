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Психолог назвала главную ошибку родителей школьников перед ЕГЭ

Анна Назайкина
16:43 22.04.2021
По мнению специалиста, ребенку нужна моральная поддержка, а не критика.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ben Mullins, Unsplash.com
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В период активной подготовки к ЕГЭ родителям следует оказывать активную поддержку ребенку и говорить с ним в доверительной форме без критики. Об этом «Звезде» рассказала детский психолог Наталья Наумова.

«Очень важно в этот момент не критиковать ребенка. Когда так мало времени остается на подготовку, иногда родители настолько эмоционально сопереживают этому процессу, что начинаю ребенка ругать, говорить: “О чем ты думал целый год?”, ”Чем ты занимался все эти годы?”,”Почему ты не занимался?”», - сказала специалист.

По мнению Наумовой, нужно спросить ребенка, как ему можно помочь, следует похвалить его. Большое значение имеет состояние спокойствия. Школьнику важно знать, что родители будут любить его независимо от результатов экзамена.

«Сейчас самое важно дать ребенку поддержку и исключить полностью какую-либо критику. Потому что на критику уйдет много сил. Ребенку придется кроме того, что к ЕГЭ готовиться, еще и готовить план обороны по отношению к родителям», - объяснила эксперт.

Психолог добавила, что родителям следует уверять ребенка в том, что он обязательно справится с экзаменом. Когда есть моральная поддержка, подросток справляется значительно лучше и подготовка к экзаменам идет быстрее.

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