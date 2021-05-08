Манижа изменила текст песни для «Евровидения»

Певица Манижа, которая будет представлять России на «Евровидении», изменила слова песни для конкурса. Об этом сообщила сама исполнительница на первой пресс-конференции смотра.

«Я решила, что мы не отскакиваем (bounce - прим.ред.) от стены, мы тут, чтобы сломать (break - прим. ред) стену», - объяснила она.

Ранее Манижа провела первую репетицию в Роттердаме, где пройдет конкурс. Сначала певица выйдет на сцену в объемном платье, сшитом из лоскутов ткани разных регионов России, а затем сменит его на красный рабочий комбинезон. Кроме того, на фоновом экране Маниже будут подпевать известные личности: актрисы Александра Бортич и Чулпан Хаматова, певица Татьяна Буланова и другие. В финале номера их ролики сложатся в слова Russian Woman.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Манижа выступит в первом полуфинале под третьим номером.