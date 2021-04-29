Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Медведев считает, что эксперименты с четырехдневной рабочей неделей можно начинать с регионов России

Егор Левин
13:34 29.04.2021
Как заявил замглавы Совбеза РФ, если работодатель видит выгоду в сокращении числа рабочих дней, ограничивать его в этом бессмысленно.
Медведев считает, что эксперименты с четырехдневной рабочей неделей можно начинать с регионов России
© Фото: David Oxberry, moodboard, Globallookpress
Читайте нас на:

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по поводу потенциального введения в стране четырехдневной рабочей недели. Политический деятель придерживается мнения, что оно может оказаться полезным, но требует планомерного подхода, основанного на экономической логике.

По мнению политика, в случае, если работодатель видит для себя выгоду в сокращении числа рабочих дней своего предприятия, ограничивать его в этом желании не стоит, так как в ряде случаев четырехдневная рабочая неделя позволит избежать безработицы.

Медведев отметил, что сокращения зарплат или снижения производительности труда при сокращении времени работ происходить не должно, а для проверки эффективности можно вводить инициативу в действие постепенно, начиная с региональных или локальных экспериментов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:09 В стране и мире
Видео
Путин назвал недобросовестной конкуренцией спекуляции вокруг «Северного потока - 2»
13:34 В стране и мире
Медведев считает, что эксперименты с четырехдневной рабочей неделей можно начинать с регионов России
12:45 Вопросы истории
В Польше нашли тайник с «сокровищами Гитлера»
12:35 Спорт
«Мы на все стены наклеили фото Кубка Гагарина»: тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, как стать чемпионом
08:47 Спорт
Видео
Шашистка Тансыккужина объяснила, почему инцидент с флагом сыграл ей на пользу
Популярное
Популярное
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Видео
Бессонница и герпес: врач объяснила особенности весеннего авитаминоза
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Видео
Диетолог объяснила, как употреблять шашлык без вреда для организма
Видео
«Рад дискутировать»: назвавший Агутина масоном блогер отказался извиняться
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.