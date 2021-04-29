Медведев считает, что эксперименты с четырехдневной рабочей неделей можно начинать с регионов России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по поводу потенциального введения в стране четырехдневной рабочей недели. Политический деятель придерживается мнения, что оно может оказаться полезным, но требует планомерного подхода, основанного на экономической логике.

По мнению политика, в случае, если работодатель видит для себя выгоду в сокращении числа рабочих дней своего предприятия, ограничивать его в этом желании не стоит, так как в ряде случаев четырехдневная рабочая неделя позволит избежать безработицы.

Медведев отметил, что сокращения зарплат или снижения производительности труда при сокращении времени работ происходить не должно, а для проверки эффективности можно вводить инициативу в действие постепенно, начиная с региональных или локальных экспериментов.