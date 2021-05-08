Зеленский с послами Евросоюза и G7 прибыл в Луганскую область

Владимир Зеленский вместе с послами Европейского союза и G7 прибыл в Луганскую область. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область… Вместе с ним в Луганщину прибыли послы стран G7 и ЕС», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита украинский лидер примет участие в церемонии чествования памяти погибших во Второй мировой войне.

Зеленский в апреле уже посещал ДНР и ЛНР. На этой неделе во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Украины сообщил, что по вопросу конфликта в Донбассе Киев ощущает поддержку Вашингтона.