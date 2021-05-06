Зеленский обсудил с Блинкеном «Северный поток - 2», Донбасс и Крым

Строительство трубопровода «Северный поток - 2», обострение ситуации в Донбассе и Крымский полуостров стали главными проблемами для обсуждения на встрече президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киеве.

Во время брифинга по итогам встречи украинский лидер отметил, что восхищен тем, насколько американская сторона в курсе событий в стране.

«Несмотря на то, что это первая встреча, есть ощущение, что она не первая, я поражен, что команда прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит. Прекрасно знает все детали, и это большой плюс, хотя в некоторых вопросах, наверное, это минус. Но самое главное - прекрасно знают ситуацию в Донбассе. Я благодарен США, что поддерживают нас», - сказал он.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил признательность Штатам за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.