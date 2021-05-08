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«Могучий электронный глаз»: эксперт рассказал о значении комплекса «Окно-М» для обороны России

Ян Брацкий
14:20 08.05.2021
Технические особенности комплекса позволяют ему самостоятельно сканировать космическое пространство над половиной земного шара, собирать и анализировать полученную информацию о различных угрозах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Российский оптико-электронный комплекс (ОЭК) «Окно-М» контролирует огромные космические пространства, поэтому его значение для обороноспособности страны невозможно переоценить. Таким мнением со «Звездой» поделился военный эксперт Виктор Баранец. Комплекс расположен в Таджикистане в горах Санглок на высоте 2200 метров над уровнем моря. За четыре месяца 2021 года он обеспечил контроль за движением около 30 тысяч космических объектов.

«Он самый глазастый. Он половину земного шара просматривает и это давно не секрет. У него очень большая глубина охвата Земли, он фактически все космическое пространство над южным полушарием контролирует на большую глубину. В этом его главное стратегическое значение. Это могучий электронный глаз России», - заявил Баранец.

Отличное «зрение» системам комплекса обеспечивают современные оптико-электронные станции обнаружения и сбора информации о космических объектах, телевизионная аппаратура обнаружения и вычислительные средства нового поколения, созданные на основе отечественной элементной базы. Станции пристально следят за происходящим на орбите, где уже давно не спокойно.

«США переносят свое оружие в космос. Если раньше с помощью "Окна-М" мы следили за ракетными пусками с Земли, то сейчас оно поможет нам увидеть, где в случае чего начнет лететь неприятность из космоса», - добавил эксперт.

Работа комплекса полностью автоматизирована. В течение рабочего сеанса, занимающего все сумеречное и ночное время суток, он может функционировать без операторов в реальном масштабе времени, выдавая информацию, как об известных, так и вновь обнаруженных космических объектах.

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