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Распахнутое в космос «Окно-М»: чем уникален комплекс слежения за орбитальными объектами

Ян Брацкий
13:33 08.05.2021
В течение рабочего сеанса комплекс может функционировать без операторов в реальном масштабе времени, выдавая информацию, как об известных, так и вновь обнаруженных космических объектах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Российский оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов «Окно-М» имеет важнейшее значение для обороноспособности страны. Об этом в беседе со «Звездой» заявил военный эксперт Виктор Мураховский.  

«Именно оптико-электронные устройства позволяют получать наиболее точное изображение объекта и определять его характер. Это может быть спутник или обломок ракеты, а может объект неестественного происхождения», - заявил Мураховский.

Комплекс «Окно-М» расположен в Таджикистане в горах Санглок на высоте 2200 метров над уровнем моря. За четыре месяца 2021 года он обеспечил контроль за движением около 30 тысяч различных объектов.

«Один из руководителей наших Космических войск мне сказал, что они могут благодаря этому комплексу разглядеть на геостационарной орбите объект размером с теннисный мяч», - добавил эксперт.

Комплекс имеет огромное значение не только для обеспечения военной безопасности страны, но и для людей работающих на орбите, например на Международной космической станции.

«На орбите одного только мусора находятся десятки тысяч единиц. Очень важно уметь их различать и отслеживать. Скорости огромные и при столкновении с такими объектами могут быть самые страшные последствия», - отметил военный эксперт.

В состав комплекса входят современные оптико-электронные станции обнаружения и сбора информации о космических объектах, телевизионная аппаратура обнаружения и вычислительные средства нового поколения, созданные на основе отечественной элементной базы. Работа комплекса полностью автоматизирована. В течение рабочего сеанса, занимающего все сумеречное и ночное время суток, он может функционировать без операторов в реальном масштабе времени, выдавая информацию, как об известных, так и вновь обнаруженных космических объектах.

Обнаружение происходит в пассивном режиме, вследствие чего комплекс «Окно-М» обладает низким энергопотреблением. Характерной особенностью оптико-электронных систем ОЭК «Окно-М» является использование ими в качестве носителей информации сигналов, получаемых в результате отражения солнечного излучения от космических объектов.

Высокие технические характеристики комплекса позволяют использовать его как высокоэффективное средство обеспечения испытаний и эксплуатации отечественных космических аппаратов, выводимых на различные орбиты, а также экологического мониторинга космического пространства в рамках реализации программ по наблюдению малоразмерных объектов (космического мусора), представляющих угрозу для пилотируемых полетов. 

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