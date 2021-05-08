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«Это не та Европа»: премьер Италии заявил о крахе социальной модели Евросоюза

Олеся Степакова
01:37 08.05.2021
По словам Марио Драги, социальное неравенство на рынках труда появилось еще до пандемии коронавируса.
«Это не та Европа»: премьер Италии заявил о крахе социальной модели Евросоюза
© Фото: Pixabay
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Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал европейских политиков из-за усиления социального неравенства в ЕС. Он также заявил, что неравенстве на рынке труда появилось еще до пандемии.

«Европейская мечта – сделать так, чтобы никто не оставался позади. Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа», — цитирует политика агентство ANSA.

По словам Драги, существует несправедливость системы «двойных рынков», которая ставит под угрозу положение незащищенных слоев населения — молодежи и женщин.

Итальянский премьер подчеркнул, что проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию Евросоюза.

Ранее стало известно, что в Европе провалилась кампания по вакцинации от коронавируса. Вакцины не хватает, механизм распределения доз по Евросоюзу туманный и многие страны вынуждены вопреки воли Евросоюза просить о помощи. При этом Брюссель явно потерял контроль над процессом.

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