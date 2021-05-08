В МЧС уточнили обстоятельства пропажи вертолета на Камчатке

В МЧС уточнили данные о пропавшем на Камчатке вертолете. По информации краевого главка, воздушное судно Ми-2 совершало коммерческий рейс с грузом и пилот вовремя не вышел на связь с наземными службами.

«Вертолет летел из города Елизово в район реки Островной. По предварительной информации, на борту находятся два члена экипажа и груз. В готовности находятся спасатели и вертолет Ми-8 МЧС России», - рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю Елена Левин.

К этой минуте известно, что пилот не выходит на связь уже более двух часов. Другую информацию о вертолете в ведомстве не предоставили.