Прием заявок на онлайн-шествие «Бессмертного полка» продлили до Дня Победы

Организаторы «Бессмертного полка» продлили прием заявок на участие в онлайн-шествии до 9 мая включительно. Число желающих увеличилось на полтора миллиона человек по сравнению с 2020 годом.

Прием заявок на онлайн-шествие будет происходить через мини-приложения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на ресурсе «Банк Памяти» до 12 часов 9 мая.

Как, в свою очередь, рассказала сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, традиционное шествие «Бессмертного полка» в текущем году может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие состоится в формате онлайн.