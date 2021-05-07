В стране и мире В МИД Китая оценили риски от падения обломков ракеты «Чанчжэн-5B» Ян Брацкий Большинство фрагментов ракеты-носителя должны разрушиться, благодаря их особой конструкции. © Фото: Zheng Taotao, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Большая часть обломков ракеты «Чанчжэн-5B» сгорит при входе в атмосферу, риски для воздушной навигации минимальны. Такое заявление распространил МИД КНР. «Мы также уделяем большое внимание вхождению ракеты-носителя в атмосферу. Насколько нам известно, она была спроектирована особым образом - большинство ее частей разрушатся и сгорят во время вхождения в атмосферу. Крайне маловероятно, что они представляют какую-либо опасность или нанесут какой-либо ущерб на Земле или помешают полетам», - цитирует ТАСС заявление официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбиня. Запуск новейшей ракеты-носителя «Чанчжэн-5B» с испытательной версией пилотируемого космического корабля нового типа и прототипом грузовой возвращаемой капсулы на борту состоялся в минувшую среду в Китае. В дальнейшем пилотируемый корабль нового типа будет доставлять экипажи на орбиту, а новейшая ракета-носитель «Чанчжэн-5B» - модули китайской окололунной космической станции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика