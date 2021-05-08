В стране и мире Губарев заявил, что со смертью Лигачева ушла целая эпоха в жизни страны Анна Назайкина О смерти политика стала известно накануне, он скончался в возрасте 100 лет. © Фото: Юрий Абрамочкин, РИА Новости Читайте нас на: Первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о бывшем секретаре ЦК КПСС Егоре Лигачеве. «Егор Кузьмин Лигачев - это целая эпоха не только периода советской власти, коммунистического строительства, но и времени 90-ых годов. Егор Кузьмич ни на минуту не изменил свои взглядам, своим принципам и своему служению народу. Егор Кузьмич для меня лично и коммунистов республики оставался настоящим коммунистом, какую бы должность он ни занимал. Его никогда нельзя было уловить в каком-то пессимизме. Всегда верил в том, чему посвятил свою жизнь», - сказал он. О смерти Егора Лигачева стало известно накануне, 7 мая. Ему было 100 лет. Секретарем ЦК КПСС политик был в 1983-1990 годах. Также Лигачев - один из инициаторов перестройки. В историю он вошел фразой, обращенной к Борису Ельцину: «Борис, ты не прав». С именем политика также связана антиалкогольная кампания 1985 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика