В стране и мире Райков рассказал о характере бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева Анна Назайкина Политик умер накануне в возрасте 100 лет от осложнений, вызванных хроническими заболеваниями легких. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Борис Бабанов, РИА Новости Читайте нас на: Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев был очень грамотным человеком, который добросовестно служил народу. Об этом «Звезде» заявил член Центральной избирательной комиссии РФ, член партии «Единая Россия» Геннадий Райков. «Очень пытливый, вдумчивый и очень грамотный человек. Это был человек своего времени. Честно, добросовестно служил своему народу», - сказал он. О смерти Егора Лигачева стало известно вечером седьмого мая. Ему было 100 лет. Секретарем ЦК КПСС политик был в 1983-1990 годах. Также Лигачев - один из инициаторов перестройки. В историю он вошел фразой, обращенной к Борису Ельцину: «Борис, ты не прав». С именем политика также связана антиалкогольная кампания 1985 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика