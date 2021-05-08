СМИ: на Камчатке пропал вертолет Ми-8

На Камчатке пропал вертолет Ми-8. Экипаж воздушного судна не выходит на связь уже более двух часов.

«Вертолет Ми-8, зарегистрированный на частное лицо, совершал полет в районе одной из сопок», - говорится в сообщении «Интерфакса».

Известно, что на борту вертолета находятся два человека. Пилот не вышел на связь в установленное время.