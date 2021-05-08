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«Пример для молодежи»: бывший секретарь ЦК ВЛКСМ о Егоре Лигачеве

Анна Назайкина
10:17 08.05.2021
Политик умер накануне в возрасте 100 лет от осложнений, вызванных хроническими заболеваниями легких.
«Пример для молодежи»: бывший секретарь ЦК ВЛКСМ о Егоре Лигачеве
© Фото: Юрий Абрамочкин, РИА Новости
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Принципиальность и скромность бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева всегда служили примером для воспитания молодежи и жизни людей. Об этом «Звезде» заявил бывший секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Жуганов.

«Я хочу сказать, что это был очень замечательный человек, прекрасный организатор. Он был человек высокой культуры, в том числе заботился о физической культуре, всех привлекал в занятиям лыжным спортом. Он всегда был очень конкретным, очень четким, предельно организованным. Он любил молодежь, заботливо относился к ней. Его принципиальность, его личная скромность всегда служили примером для воспитания молодежи и жизни людей», - сказал он.

О смерти Егора Лигачева стало известно вечером седьмого мая. Ему было 100 лет. Секретарем ЦК КПСС политик был в 1983-1990 годах. Также Лигачев - один из инициаторов перестройки. В историю он вошел фразой, обращенной к Борису Ельцину: «Борис, ты не прав». С именем политика также связана антиалкогольная кампания 1985 года.

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