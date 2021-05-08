Сомнолог развеял миф о пользе гречишных подушек

Сомнолог Михаил Полуэктов в беседе со «Звездой» оценил пользу подушек, набитых лузгой гречихи. Производители данного продукта обещают, что такая подушка будет оказывать положительное влияние на позвоночник, создавая имитацию микромассажа, а также будет обеспечивать эффект кондиционирования. Кроме того, было заявлено, что такие подушки дадут возможность улучшить сон.

По словам специалиста, польза данного товара не было проверена ни одним исследованием, что говорит о том, что это обычное народное поверье.

«Поверья - это все-таки не по моей части. Я точно знаю, что никаких исследований никаких подушек не проводилось. Это просто народное поверье», - сказал Полуэктов.

Ранее сомнолог и невролог Елена Царева рассказала «Звезде» об эффективном способе уснуть в течение одной минуты.