Лавров обсудил «Спутник V» с главой МИД Перу

Главы МИД России и Перу Сергей Лавров и Алан Вагнер в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили интерес латиноамериканской страны к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», а также сотрудничество в области борьбы с пандемией.

«Разговаривали о различных аспектах санитарного кризиса из-за COVID-19, в особенности об интересе Перу к вакцине "Спутник V", о сценариях развития международных отношений после пандемии и о первостепенных темах двусторонней повестки», - говорится в сообщении перуанского МИД, опубликованном в Twitter.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что переговоры состоялись по инициативе перуанской стороны.

Российская вакцина «Спутник V», созданная институтом имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, стала первой в мире. Сейчас препарат уже зарегистрирован почти в 60 странах мира с совокупным населением более полутора миллиардов человек.