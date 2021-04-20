В стране и мире Гинцбург назвал число вакцинированных «Спутником V» Олеся Степакова Российская вакцина уже зарегистрирована почти в 60 странах мира с совокупным населением более полутора миллиардов человек. © Фото: Евгений Биятов РИА Новости Читайте нас на: Российской вакциной «Спутник V» привито около 10-11 миллионов человек. Такие данные сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире Первого канала. «Вакцинировано порядка 10–11 миллионов (человек – прим.ред), а может быть и больше, если учесть зарубежные страны», – рассказал он. Российская вакцина «Спутник V», созданная институтом имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, стала первой в мире. Сейчас препарат уже зарегистрирован почти в 60 странах мира с совокупным населением более полутора миллиардов человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика