ФСБ обнародовала документы об участии бывших заключенных в боевых действиях на территории Финляндии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ в преддверии Дня Победы обнародовала на своем сайте архивные документы об участии бывших осужденных в составе разведгрупп, действовавших на территории Финляндии и Северной Норвегии в годы Великой Отечественной войны.
«Из-за больших потерь на фронтах, понесенных Красной Армией в первые месяцы войны, призывной контингент органам безопасности практически перестали выделять. В связи с этим мурманские контрразведчики стали комплектовать разведывательно-диверсионные отряды и группы (РДО и РДГ) из патриотически настроенных заключенных лагерей, расположенных на Кольском полуострове», - сказано в статье, сопровождающей архивные документы.
Отмечается, что из числа освобожденных из исправительно-трудовых лагерей НКВД граждан подбирались не только рядовые разведчики-диверсанты, но и командиры групп и отрядов. Отправиться на фронт мог далеко не каждый: брали в первую очередь кандидатов, имевших военную подготовку, находившихся в хорошей физической форме, обладавших узкоспециальными знаниями, например, в сфере радиодела. Решение же об освобождении заключенных принимали не сотрудники госбезопасности, а обладавшее всей полнотой власти в прифронтовых областях военное руководство.
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