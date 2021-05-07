Вопросы истории ФСБ обнародовала документы об участии бывших заключенных в боевых действиях на территории Финляндии Роман Захаров В сопроводительной статье рассказывается, по какому принципу отбирали кандидатов из числа заключенных в ряды Красной Армии, а также в каких подразделениях они проходили потом службу. © Фото: fsb.ru Читайте нас на: Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ в преддверии Дня Победы обнародовала на своем сайте архивные документы об участии бывших осужденных в составе разведгрупп, действовавших на территории Финляндии и Северной Норвегии в годы Великой Отечественной войны. «Из-за больших потерь на фронтах, понесенных Красной Армией в первые месяцы войны, призывной контингент органам безопасности практически перестали выделять. В связи с этим мурманские контрразведчики стали комплектовать разведывательно-диверсионные отряды и группы (РДО и РДГ) из патриотически настроенных заключенных лагерей, расположенных на Кольском полуострове», - сказано в статье, сопровождающей архивные документы. Отмечается, что из числа освобожденных из исправительно-трудовых лагерей НКВД граждан подбирались не только рядовые разведчики-диверсанты, но и командиры групп и отрядов. Отправиться на фронт мог далеко не каждый: брали в первую очередь кандидатов, имевших военную подготовку, находившихся в хорошей физической форме, обладавших узкоспециальными знаниями, например, в сфере радиодела. Решение же об освобождении заключенных принимали не сотрудники госбезопасности, а обладавшее всей полнотой власти в прифронтовых областях военное руководство. © fsb.ru В статье также говорится, что подобный контингент набирался и в спецподразделения Красной Армии, например, в отдельные гвардейские батальоны минеров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 ноября 1941 года в местностях, в которых было объявлено военное положение, некоторые категории заключенных, например, экс-военнослужащие, осужденные за малозначительные должностные, хозяйственные и воинские преступления, освобождались от отбывания наказания с последующей отправкой в части РККА. Согласно обнародованным документам, бывших осужденных начали набирать в армию еще раньше: в опубликованном протоколе от 4 августа 1941 года с грифом «совершенно секретно» утверждается план направления группы из шести бывших осужденных «не за контрреволюционные преступления» в целях обнаружения группировки немецко-финских войск и проведения диверсионных атак в районе Саямиярви (Финляндия). © fsb.ru Среди опубликованных бумаг есть также справка о подобранных кандидатах одной из разведывательных групп, а также докладная записка начальника УНКВД Мурманской области заместителю наркома внутренних дел СССР Кобулову о действиях разведывательно-диверсионных и интернациональных разведгрупп с участием норвежцев и финнов на территории Финляндии и Северной Норвегии. Ранее неизвестные документы и фотографии ко Дню освобождения узников концлагерей опубликовало российское Министерство обороны. Страшные архивы были представлены в проекте под названием «Забвению не подлежит». Это воспоминания очевидцев о чудовищных условиях содержания людей в плену, о том, как в деревнях русоволосых детей насильно забирали у матерей и отправляли в Германию, о том, как у узников откачивали кровь для немецких солдат, и их же бравурные письма на родину с описанием грабежей и мародерства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика