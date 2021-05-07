Эксперт рассказал о нежелательных для смартфона приложениях

Большое число фитнес-приложений, а также игр сообщают разработчикам намного больше информации, чем думают пользователи. Об этом рассказал эксперт группы компаний Angara Руслан Косарим, отметив, что утекающих данных обычно больше, чем люди о себе указывали.

«Есть два типа мобильных приложений: одни действуют в легитимном поле, другие являются вредоносными и воруют данные и трафик. Первый тип можно распознать, читая политику конфиденциальности, которую приложения предоставляют, а затем просят согласовать на старте использования программы», - объяснил специалист в беседе с агентством «Прайм».

Вредоносные же программы, по словам Косарима, появляются на устройстве после установки из непроверенных источников либо при посещении запрещенных веб-ресурсов.

Для того, чтобы приложение не воровало трафик, эксперт рекомендовал понять, как операционная система и механизмы безопасности устройства позволяют управлять трафиком. Кроме того, он посоветовал убедиться в том, что использование трафика не разрешено для тех приложений, которые не должны по своей функциональной специфике использовать этот трафик.

«А также лучше иметь антивирусное решение на своем мобильном устройстве», - подчеркнул специалист.

В заключение Руслан Косарим сообщил, что многие удобные приложения и сервисы, скачанные через официальные ресурсы, используют данные и трафик, в связи с чем пользователи часто встают перед выбором: отказаться от удобного приложения в пользу более безопасного с прозрачной работой либо оставаться на удобном сервисе, но с угрозой утечки персональных данных и потери части трафика.

Ранее в МВД РФ назвали сроки запуска мобильного приложения, которое позволит гражданам и полиции бороться с телефонным мошенничеством.