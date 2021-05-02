МВД запустит приложение для борьбы с телефонным мошенничеством

К концу 2021 года в России будет запущен сервис «Антимошенник» для мобильного приложения МВД. Он сможет предупреждать граждан о звонках мошенников.

Сервис «Антимошенник» планируют внедрить в мобильное приложение МВД, который будет оповещать абонентов о звонке или смс с номера, с которого ранее были совершенны противоправные действия. Такой звонок можно будет заблокировать, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Также, в приложении появится «Белый список», который будет игнорировать приложением входящего вызова или смс, и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений. В него пользователь самостоятельно сможет добавить номера телефонов.

«Стоимость работ составляет 44,9 млн рублей. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года», - цитирует агентство сообщение пресс-службы министерства.

Ранее главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян рассказал, как не стать жертвой мошенников, пользуясь общественным Wi-Fi. Ключевая уязвимость общественного Wi-Fi состоит в том, что передаваемый трафик зачастую не шифруется. Мошенники могут воспользоваться этим для кражи персональных данных или чувствительной информации.