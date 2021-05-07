В стране и мире В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,3 Роман Захаров О жертвах и разрушениях к настоящему моменту информации не поступало. © Фото: flickr Читайте нас на: В Муйском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом говорится в сообщении Главного управления МЧС РФ по региону. «Сейсмособытие произошло на территории Муйского района с магнитудой 4,3», - приводит ТАСС сообщение экстренного ведомства. Эпицентр землетрясения находился в 15 километрах южнее от Северомуйска. О жертвах и разрушениях информации не поступало. Отмечается, что все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Несколькими днями ранее землетрясение произошло на границе России и Монголии. Магнитуда подземных толчков составила 5,5. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика