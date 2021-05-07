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В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,3

Роман Захаров
07:15 07.05.2021
О жертвах и разрушениях к настоящему моменту информации не поступало.
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,3
© Фото: flickr
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В Муйском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом говорится в сообщении Главного управления МЧС РФ по региону.

«Сейсмособытие произошло на территории Муйского района с магнитудой 4,3», - приводит ТАСС сообщение экстренного ведомства.

Эпицентр землетрясения находился в 15 километрах южнее от Северомуйска. О жертвах и разрушениях информации не поступало.

Отмечается, что все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Несколькими днями ранее землетрясение произошло на границе России и Монголии. Магнитуда подземных толчков составила 5,5.

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