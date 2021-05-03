На границе России и Монголии произошло землетрясение

На границе России и Монголии зафиксировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,5, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным его специалистов, эпицентр находился в 269 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области и в 23 километрах от монгольской деревни Турт, пишет ТАСС. Очаг залегал на глубине около 10 километров.

В настоящий момент сотрудники МЧС и ЖКХ обследуют населенные пункты на предмет возможных разрушений и появления трещин. Информации о пострадавших не поступало.