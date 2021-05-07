Матвей Мичков признан самым ценным игроком ЮЧМ по хоккею

Хоккеист Матвей Мичков из состава сборной России на юниорском чемпионате мира признан самым ценным игроком турнира. По ходу чемпионата Матвей набрал 16 очков по системе гол плюс пас, забросил 12 шайб и отдал четыре голевые передачи.

В финальной игре с канадцами Матвей принял участие во всех трех заброшенных россиянами шайбах. Первую отправил в ворота «кленовых листьев» сам, а после удачно ассистировал Бучельникову и Грудинину соответственно.

К сожалению, усилий российского бомбардира не хватило и наша сборная уступила в игре за золото команде из Канады. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу соперников. В игре за бронзовые медали не было равных сборной Швеции, которая отправила в ворота финнов восемь безответных шайб.