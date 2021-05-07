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Глава Госдепа США оценил свою поездку в Киев

Олеся Степакова
04:23 07.05.2021
Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США настроены решительно перед лицом российской агрессии, а также в поддержке работы по проведению реформ на Украине.
Глава Госдепа США оценил свою поездку в Киев
© Фото: secBlinken twitter
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Госсекретарь США Энтони Блинкен, по итогам поездки в Киев, назвал продуктивными переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Госдепа в четверг, 6 мая, прибыл в столицу Украины с двухдневным визитом.

«Я продуктивно провел время в Киеве с президентом Зеленским и всеми теми, с кем встречался во время визита. Соединенные Штаты настроены решительно перед лицом российской агрессии, а также в нашей поддержке работы по проведению реформ, необходимых для обеспечения суверенного и демократического будущего Украины», – написал Блинкен в своем Twitter.

Глава Госдепа США стал первым представителем администрации американского президента Джо Байдена, посетившим Украину. На встрече с Зеленским Блинкен обсуждал строительство трубопровода «Северный поток - 2», обострение ситуации в Донбассе, обстановку вокруг Крымского полуострова, а также евроатлантическую интеграцию Украины и проведение реформ в стране.

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