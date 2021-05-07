Беспилотник ОБСЕ аварийно приземлился в Донбассе

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) специальной мониторинговой мисссии ОБСЕ в Донбассе совершил аварийную посадку. Отмечается, что это произошло из-за радиоэлектронных помех.

«Во время полета беспилотник неоднократно испытывал вызов приемом радиопомех, подавляющих сигналы GPS», – говорится в отчете миссии.

Из-за угрозы потери пространственного контроля представители миссии приняли решение о прекращении полета. Посадить аппарат получилось только с третьей попытки – на поле в 600 метрах от намеченного места приземления.

Как сообщается, дрон был запущен в четверг в 12.30 с площадки в селе Степановка, подконтрольном правительственным силам Украины.

В ОБСЕ также сообщили, что с 21 марта 2021 года БПЛА дальнего радиуса действия специальной мониторинговой мисссии подвергаются повышенному воздействию радиоэлектронных помех.

Второго мая военнослужащие непризнанной Донецкой народной республики перехватили беспилотный летательный аппарат ВСУ. По данным пресс-службы Народной милиции ДНР, БПЛА направлялся к храму города Ясноватая. На борту аппарата имелось самодельное взрывное устройство, которое было сброшено при перехвате.