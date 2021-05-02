В ДНР перехватили беспилотник рядом с храмом

Военнослужащие непризнанной Донецкой народной республики перехватил беспилотный летательный аппарат ВСУ. По данным пресс-службы Народной милиции ДНР, БПЛА направлялся к храму города Ясноватая. На борту аппарата имелось самодельное взрывное устройство, которое было сброшено при перехвате.

Милиционеры ДНР отметили, что перехваченное устройство являлось квадрокоптером, который кустарно переделали в ударный беспилотник. «Донецкое агентство новостей» сообщает, что он был запущен с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ

В апреле ВСУ нанесли минометный удар по поселку Октябрь в Донецкой народной республике. Результате атаки погиб пятилетний ребенок.